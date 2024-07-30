Лучшие работники торговли Липецкой области получили награды к своему профессиональному празднику. 25 представителей отрасли удостоились наград Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 35 – отмечены региональными наградами.

«Благодаря этим людям обеспечиваются высокие темпы развития торговли, совершенствуется ее инфраструктура, поддерживаются отечественные производители, улучшается качество сервиса и повышается престиж профессии. Большое спасибо за добросовестный труд и преданность своему делу», – сказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов в ходе церемонии награждения.

Липецкая область лидирует в сфере торговли и общественного питания как в сравнении с соседними регионами, так и в целом по стране. За год оборот розничной торговли региона составил более 159 млрд рублей. По объему оборота розничной торговли на душу населения Липецкая область занимает четвертое место в рейтинге среди областей Центрального федерального округа (142,4 тыс. рублей).

Торговые предприятия Липецкой области доказали, что являются одними из лучших в России. В 2024 году в конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Торговля России 2024» участвовало более 2000 торговых предприятий со всей страны. Результат региона – шесть победителей в пяти номинациях: «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший магазин», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

«Вопрос потребности населения в качественных товарах успешно решается, из года в год приближая показатели отрасли к международным стандартам. Купить качественные продукты липецкого края сегодня просто и доступно благодаря пилотному проекту «Агрегатор», который запущен в Липецкой области и рекомендован к внедрению в регионах России», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.