Чествование работников автомобильного и городского пассажирского транспорта состоялось в правительстве Липецкой области в преддверии профессионального праздника, который отмечается 30 октября.

Почетные грамоты и благодарности Министра транспорта Российской Федерации, а также губернатора Липецкой области, областного Совета депутатов и главы Липецка получили более 80 работников транспортной отрасли. Среди них – водители, монтёры, токари, диспетчеры, начальники подразделений, машинисты. Заместитель губернатора региона Роман Петрухин и первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов поздравили их с праздником и вручили заслуженные награды.

«Изо дня в день в любую погоду вы находитесь на рабочих местах – обеспечиваете бесперебойный ритм нашей жизни, а также работу всех отраслей и предприятий региона. Спасибо за ваш нелегкий и добросовестный труд. Желаю каждому работнику транспортной сферы профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья», – обратился к присутствующим Роман Петрухин.

По информации Липецкстата, только автобусами в регионе ежегодно перевозится порядка 80 млн человек. Для стабильной и надежной работы автотранспортных предприятий строятся и ремонтируются дороги, обновляется подвижной состав. Только за последние три года областной парк пополнили около 250 новых автобусов. И работа в этом направлении продолжается. В этом году новой техникой пополнился автобусный парк Липецка. На её закупку регион получил федеральное финансирование по проекту «Чистый воздух» в размере 1,3 млрд рублей. На средства первого транша в 500 млн рублей приобрели 25 автобусов. Второй транш в размере 800 млн рублей Липецкая область получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести еще 35 газомоторных автобусов.

«На плечи работников транспортной сферы ежедневно ложится большая ответственность, в том числе за безопасность пассажиров. Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которая находится в центре внимания власти и специалистов транспортной отрасли нашего региона», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.