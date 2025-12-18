Лучшие растениеводы Липецкой области получат премии

В Липецкой области подвели итоги ежегодного трудового соперничества в сфере растениеводства за 2025 год, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Лучших работников выбирали в 19 номинациях, учитывая достижения как отдельных специалистов, так и целых коллективов.

В 2025 году высокие награды за труд получат 197 человек из 16 муниципалитетов. Лидером по числу победителей стал Елецкий округ, где отмечены 30 передовиков. Также в топ-3 по количеству победителей вошли Усманский и Лебедянский округа. Там премии получат 26 и 24 специалиста соответственно.

Индивидуальные премии для механизаторов, комбайнеров, водителей и других специалистов стартуют от 40 тысяч рублей. Звеньям и бригадам, показавшим наивысшие результаты в выращивании картофеля, овощей или плодово-ягодных культур, выплатят до 200 тысяч рублей. Главные денежные призы по 250 тысяч рублей предназначены лучшему комбайнеру на обмолоте зерновых и технических культур и лучшему водителю на перевозке урожая. Общая сумма на поощрение победителей составила 6,9 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

«Подобные мероприятия являются хорошей формой как материального, так и нематериального поощрения, — отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. — Трудовое соперничество повышает эффективность работы, стимулирует сотрудников к дальнейшему росту и в целом работает на улучшение имиджа сельскохозяйственных профессий».