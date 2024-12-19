Итоги трудового соперничества в отрасли растениеводства за 2024 год подвели в Липецкой области. Для определения передовиков сельхозпредприятия и КФХ региона, занимающиеся растениеводством, представили производственные показатели. Лучших представителей отрасли отбирали в 19 номинациях из 1723 претендентов. Оценивались достижения как отдельных работников, так и целых бригад и звеньев.

В итоге победителями трудового соперничества в отрасли растениеводства в 2024 году стали 190 человек. Они получат поощрительные выплаты. Самое большое количество передовиков, 26 человек, работает в хозяйствах Елецкого района. Также в топ-3 по количеству победителей вошли Усманский и Лебедянский районы – 25 и 20 растениеводов соответственно.

Лучших определяли не только по профессиям, но и в рамках одной профессии по определенным показателям. Поощрят комбайнеров, водителей, механизаторов, бригады по выращиванию плодово-ягодных культур, звенья по выращиванию картофеля, овощей защищенного и открытого грунта, специалистов по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. Лучшие специалисты получат премии от 40 тыс. рублей на человека до 200 тыс. рублей на звено. Комбайнеру, достигшему наивысших показателей на обмолоте зерновых и технических культур, и водителю, показавшему лучшие результаты на перевозке всех видов сельхозкультур от поля до места хранения, перечислят по 250 тыс. рублей. Общая сумма выплат победителям трудового соперничества составит 6,9 млн рублей. Эти средства выделены из областного бюджета.

«Труженики, проявившие себя в добросовестной работе, не побоявшиеся повышенных нагрузок в периоды сева, уборки и других сезонных работ, – это и есть гордость отрасли и всего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.