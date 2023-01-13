Сегодня, 13 января, отмечается День Российской печати. К этому событию была приурочена торжественная церемония, которая на этот раз прошла в Центре управления регионом. Участниками ее стали работники региональных и районных редакций. Собравшихся приветствовал вице-губернатор Липецкой области Анатоли Якутин.

«Прошедший год для журналистов Липецкой области стал продуктивным и был отмечен рядом ярких и запоминающихся проектов. Хочется пожелать липецким представителям средств массовой информации побольше интересных информационных поводов, и смыслов, которые затронут читателей и всех, кто верят печатному слову, как истинно верному источнику информации», – отметил Анатолий Якутин.

В этот день были подведены итоги областных конкурсов. В том числе названы обладатели почётного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области». В общей сложности награды регионального значения получили около двух десятков творческих редакций региона.