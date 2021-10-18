Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области отмечает 30-летие со дня своего создания. Торжественный приём для лучших сотрудников ведомства состоялся в областной администрации. Были вручены благодарности главы администрации Липецкой области и почётные грамоты регионального парламента.

Собравшихся поздравил заместитель главы региона Сергей Курбатов. «Ваша работа по регулированию рынка крайне важна. Мы признательны за ваш труд и рады, что нам удалось выстроить конструктивные партнёрские отношения. Благодаря нашей совместной работе достигнуты важные результаты, в частности, снизилось число нарушений антимонопольного законодательства», – сказал Сергей Курбатов.

За 30 лет липецкое УФАС прошло непростой путь становления, развития, трансформации, стало инициатором и проводником активной политики развития конкуренции, поддержки предпринимательства в регионе. В год липецкие антимонопольщики получают более 2,5 тысячи заявлений, информации, в том числе свидетельствующей о признаках нарушения законодательства, контролируемого антимонопольными органами. Результатом такой работы можно считать увеличение общего количества пресекаемых нарушений, рост доверия и уважения со стороны граждан и предпринимательских кругов, что в целом позитивно сказывается на формировании конкурентной среды в Липецкой области.

«На сегодняшний день антимонопольная служба – достаточно мощный регулятор, который контролирует, в том числе, и законодательство в сфере закупок, тарифное регулирование, рекламную деятельность. Пласт работы у нас большой и наши сотрудники с большой ответственностью подходят к решению поставленных задач», – прокомментировала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ирина Поткина.