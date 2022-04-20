В свой профессиональный праздник 58 специалистов центров занятости Липецкой области получили Почетные грамоты и Благодарственные письма от Управления социальной политики за высокие результаты своего труда. Награды специалистам вручила вице-губернатор Ольга Белоглазова.

В службе занятости сейчас работает около 300 человек. За последние несколько лет эта структура сильно изменилась. Теперь ее сотрудники не просто инспекторы, а настоящие универсальные солдаты, владеющие не только данными по вакансиям, но и обучению, мерам поддержки. Обратившись к любому специалисту центра занятости, житель получает исчерпывающую информацию и полное сопровождение: от тестирования до встречи с потенциальным работодателем.

Ранее функционал был разделен пропорционально между специалистами, что вызывало неудобство среди клиентов. За один прием ему приходилось обращаться к 2-3 сотрудникам, а о собеседовании договариваться самостоятельно. Все это увеличивало сроки поиска работы и снижало удовлетворённость получения услуг гражданами.

Конечно, для специалистов работа в таком формате сложнее. Но принцип клиенториентированности позволяет трудоустроить около 60 процентов обратившихся в службу занятости в первые 10 дней.

Сегодня за высокие показатели в работе 58 человек получили областные награды от Управления социальной политики Липецкой области. Среди них карьерный консультант Чаплыгинского отдела Ольга Петрова. Она работает в центре занятости с 2005 года. Признается, что в службе произошла настоящая революция.

— Мы подбираем вакансии не только исходя из ситуации на рынке труда, но и в первую очередь ориентируемся на предпочтения, навыки. Если понимаем, что у гражданина есть способности к предпринимательству, то рассказываем, как оформить ИП, и выделяем субсидию. Самым главным показателем эффективности своей работы считаю благодарные отзывы своих клиентов, — рассказывает о своей работе Ольга Петрова, инспектор Чаплыгинского отдела центра занятости.

Мария Пронина в свой профессиональный праздник получила Благодарственное письмо от Управления соцполитики. Ее отметили как высококлассного специалиста, который смог трудоустроить за последний год около 500 человек. Сейчас Мария возглавляет сектор по работе с молодежью.

— Для молодых людей важно, в какой сфере они смогут проявить себя после окончания образовательного учреждения. Для этого мы проводим для них интеллектуальные игры, кейс-чемпионаты, консультируем прямо в вузах по востребованным специальностям. Программы молодёжной занятости сейчас в регионе в приоритете, — отметила главный специалист Липецкого городского отдела Центра занятости Мария Пронина.

— Работа с людьми всегда вдохновляет, потому что видишь результат того, как их жизнь меняется к лучшему. И я хочу, чтобы «Менять жизнь к лучшему» стало девизом службы занятости. Чтобы люди обращались к нам не от безысходности, а для получения новых компетенций, планирования карьеры и улучшения качества жизни. В центре занятости Липецкой области огромные возможности и лучшие ресурсы, — отметила в поздравлении заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.