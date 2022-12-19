Торжественная церемония подведения спортивных итогов 2022 года состоится 23 декабря в большом зале правительства Липецкой области. По традиции будут чествовать лучших жителей региона, внесших особый вклад в развитие спортивной сферы региона по результатам уходящего года. Награждение пройдет в восьми номинациях: «Лучший спортсмен Липецкой области», «Лучший молодой спортсмен Липецкой области», «Лучший спортсмен в видах спорта, включённых в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр», «Лучший тренер Липецкой области» и других.

В 2022-м на международных соревнованиях липецкие спортсмены завоевали более 60 медалей. На российских турнирах, в том числе чемпионатах, первенствах и кубках России, чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских соревнованиях, липецкие спортсмены поднимались на пьедестал почёта более 400 раз, и свыше 150 – на высшую ступень. Это стало возможно благодаря упорной работе спортсменов и тренеров, поддержке родных и близких, а также помощи предпринимателей и организаций, оказывающих спонсорскую поддержку липецким спортсменам.

«Массовая физическая культура и спорт признаны фундаментальной ценностью, которая определяет становление молодого поколения и формирует здоровье нации. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Поклонников здорового образа жизни с каждым годом становится больше», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.