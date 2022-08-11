Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику строителей, который отмечается 14 августа, состоялось сегодня в правительстве Липецкой области. Героями дня стали представители строительных компаний региона – монтажники и электросварщики, штукатуры и машинисты экскаватора, маляры и проектировщики. На торжестве отмечалось, что в стройиндустрии Липецкой области трудятся около 20 тысяч человек. Всего в регионе зарегистрированы 2677 предприятий, связанных со строительной сферой.

От имени губернатора Игоря Артамонова лучших тружеников и ветеранов отрасли с наступающим Днем строителя поздравил заместитель руководителя региона Константин Востриков. «Строительный комплекс – одна из самых нужных и важных отраслей экономики, – подчеркнул он в своем поздравлении. – Потому что вы созидаете и несмотря на трудности продолжаете возводить то, что нужно людям – социальные объекты, жилье, заводы. Вы проделали огромную работу, и Липецкая область становится все более комфортной для жизни».

Константин Востриков и спикер областного парламента Дмитрий Аверов вручили ведомственные и областные награды лучшим труженикам строительного комплекса региона. Всего были отмечены около 50 работников стройиндустрии, в том числе 14 человек, впервые в истории региона получившие Почетное звание «Заслуженный строитель Липецкой области». Оно учреждено в этом году решением облсовета по инициативе регионального Союза строителей. Также награждены коллективы, ставшие первыми в отраслевых и творческих конкурсах. В их числе – победители и призеры конкурса «Золотая капитель – 2022» на лучший реализованный архитектурный проект, а также руководители строительных фирм, обеспечившие оптимальные условия труда на стройплощадке.