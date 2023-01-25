Лучшие студенты Липецкой области сегодня собрались в правительстве региона. На торжественный прием, посвященный Дню российского студенчества, пригласили 40 молодых людей — учащихся вузов, колледжей и техникумов. Они получают областные стипендии, отличились в учёбе, исследовательской деятельности, спорте и общественной жизни. Первый заместитель губернатора Александр Рябченко поздравил молодых людей с праздником и вручил благодарственные письма.

«Учёба не прекращается практически до конца жизни. Важно, чтобы желание учиться, добиваться успехов не оставляло вас даже после окончания учебных заведений и вы стремилось к чему-то лучшему, интересному и важному. Мы готовы для этого создавать условия и поддерживать вас», – сказал Александр Рябченко.

Также в День российского студенчества поздравили и талантливую творческую молодежь. Свидетельства одаренных детей получили 10 областных стипендиатов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства. Кроме того, ими отмечены 45 одаренных ребят, обучающихся в школах искусств.

В Липецкой области более 45 тысяч учащихся липецких вузов и средних профессиональных образовательных организаций. С 1 сентября ежемесячно стипендии Президента России получают 18 человек, а стипендии Правительства РФ ― 59 учащихся. По итогам 2022 года стипендию областного Совета депутатов и правительства региона получат студенты трёх вузов и восемнадцати профессиональных образовательных организаций.