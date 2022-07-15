Знак отличия «Юниор» получили 27 выпускников школ Липецкой области. Это те учащиеся, которые активно принимали участие в мероприятиях движения WorldSkills Russia Juniors. В церемонии вручения знака отличия приняла участие начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.«Знак отличия «Юниор» объединяет мотивированных ребят и дает возможность осознанно выбрать профессию.

При поступлении в колледж или университет участники WorldSkills могут получить дополнительные баллы. Приобретенные навыки пригодятся для профессионального развития», — отметила Лилия Загеева.Ребята получили начальные профессиональные навыки, выступали на региональных, всероссийских чемпионатах, принимали участие в профильных сменах «Город мастеров» и «Палитра профессий».

В Липецкой области с 2017 года более 800 юниоров приняли участие в активностях движения в различных компетенциях. Многие из них связали своё будущее с рабочей профессией.Создание знака отличия «Юниор» в 2021 году инициировало Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдксиллс Россия). Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia — дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных липчан, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть всегда будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.