Торжественный приём, посвящённый Дню российской науки, состоялся сегодня в администрации Липецкой области. Чествовали лауреатов премий имени С.Л. Коцаря и имени Н.Г. Басова. Учёных поздравил заместитель главы региона Анатолий Якутин.

«Ваш труд достоин самых высоких наград, – подчеркнул Анатолий Якутин. – Благодарю вас за большой вклад в развитие отечественной науки. Уверен, что вы сделаете всё возможное для того, чтобы прославить научное сообщество Липецкой области».

Лауреатами областной премии имени С.Л. Коцаря стали восемь человек – представители вузов региона – студенты и преподаватели, которые отметились работами в сфере цифрового образования, в металлургии, экономике, робототехнике и экологии.

Три человека получили областную премию имени Н.Г. Басова. Лауреатами стали доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Леонид Земцов, доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и методики их преподавания ЕГУ имени И.А. Бунина Валентина Карташова, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики ЛГТУ Анатолий Шмырин.

Основными направлениями научной деятельности для учёных Липецкой области являются исследования в области инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, генезиса и эволюции историко-культурного наследия Центрального Черноземья, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии. Научные коллективы и исследователи региона активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.

«Научный потенциал вузов Липецкой области огромен и отвечает запросам времени. Наши учёные и их работы известны за пределами региона и страны. Надёжная научная база позволяет им разрабатывать и реализовывать самые смелые проекты и воплощать в жизнь новые идеи», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.