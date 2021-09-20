Ярмарка «Дары осени» прошла в Липецке. На пощади у Областного центра культуры, народного творчества и кино свою продукцию представили около ста товаропроизводителей, фермерских хозяйств, кооперативов и личных подворий со всего региона. Липачане могли купить мясо и молочную продукцию, мёд, овощи и фрукты нового урожая.

«Липецкие аграрии предлагают натуральную и качественную продукцию, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Сельскохозяйственные ярмарки – это востребованные площадки. Здесь фермеры могут представить свои товары, а население выбрать местные продукты».

Изюминкой стало проведение шестого межрегионального фестиваля виноградарей. В нём приняли участие представители нескольких субъектов РФ, в том числе известные в нашем регионе виноградари Елена и Олег Кулешовы. Супруги выращивают 230 сортов южной ягоды. Интерес к их винограднику настолько велик, что супруги начали проводить экскурсии по своей плантации и теперь активно развивают экотуризм.

На ярмарке были представлены разнообразные сорта винограда как столового, так и технического назначения. Липчане запасались не только свежим урожаем, но и приобретали саженцы южной ягоды. Затем виноградари отправились в областную научную библиотеку, чтобы осудить проблемы и перспективы развития северного виноградарства, к которому относится Липецкая область.