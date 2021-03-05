Лучших женщин Липецка накануне 8 Марта чествовали на сцене Дворца молодёжи «Октябрьский», где подвели итоги конкурса «Липчанка года». В этом году поступили заявки от 18 претенденток. Победители в каждой из номинаций определились в ходе непростого и предметного обсуждения кандидатур.

В числе победителей – руководитель банка Лариса Кудрявцева, заведующая детским садом Мария Некрасова, машинистка подъёмного крана Екатерина Курганович, директор Городского Дворца молодежи «Октябрь» Дарья Самойлова, студентка ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Екатерина Рязанцева.

Победительницей в номинации «Лидер общественного движения» стала участница «Молодёжки ОНФ» Алина Теперик. Общественной деятельностью Алина занимается более семи лет. За это время разработала и внедрила ряд региональных социальных проектов различных направлений: профориентация, социальная поддержка населения, развитие добровольчества.

В 2020 году Алина Теперик в составе «Молодёжки ОНФ» возглавляла волонтёрский корпус регионального штаба всероссийской акции #МыВместе. Участники команды выполнили более двух тысяч обращений пожилых и маломобильных жителей Липецкой области, которые находились на самоизоляции из-за пандемии. Кроме того, с ноября прошлого года и до сегодняшнего дня «Молодёжка ОНФ» оказывает всестороннюю поддержку системе здравоохранения города в шести поликлиниках и одной областной больнице.

«Для меня эта награда ещё раз подтверждает, что деятельность «Молодёжки ОНФ» в нашем регионе необходима. Невозможно достичь высоких показателей одному. Любая победа – всегда командный результат. Именно благодаря ребятам из моей команды, их неравнодушию и ответственности «Молодёжка ОНФ» имеет репутацию надёжных людей. Важно, чтобы тебе доверяли. Ведь отношения строятся на доверии и уважении. Как в общественной деятельности, так и в семье», – сказала участница «Молодёжки ОНФ» в Липецкой области Алина Теперик.

В этом году конкурс «Липчанка года» проводится в семнадцатый раз. Главная его цель – отметить социально активных, добившихся успехов в той или иной сфере женщин, которые вносят вклад в развитие города.