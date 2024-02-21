Подведены итоги трудового соперничества в отрасли животноводства Липецкой области за 2023 год. Для определения передовиков сельхозпредприятия, занимающиеся молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством и рыбоводством, представили производственные показатели. Лучших представителей отрасли животноводства выбирали в 26 номинациях из 570 претендентов.

В итоге победителями трудового соперничества стали 133 человека из 16 районов и округов. Самое большое количество передовиков, 21 человек, работает в хозяйствах Добринского района. Также в топ-3 по количеству победителей Тербунский район и Липецкий округ. Там премии получат 16 и 14 животноводов соответственно.

Среди победителей – представители разных профессий: операторы машинного доения, операторы на выращивании, откорме КРС и свиней, операторы по воспроизводству стада, уходу за дойным стадом и механизаторы по его обслуживанию, операторы на откорме свиней, птичницы и рыбоводы, бригадиры молочных ферм, свиноводческих комплексов и птицеводческих цехов, электромонтеры и слесари, которые следят за исправной работой оборудования. Оценивались достижения как отдельных работников, так и целых звеньев. Лучшие специалисты получат премии от 40 тысяч рублей на человека, до 300 тысяч рублей на звено. Общая сумма выплат победителям трудового соперничества составит 5,6 млн рублей.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области подчеркнули, подобные мероприятия являются хорошей формой поощрения. Трудовое соперничество повышает эффективность работы, стимулирует к дальнейшему росту и в целом работает на улучшение имиджа сельскохозяйственных профессий.

«Липецкие аграрии и животноводы в частности достойны высокой похвалы за свою работу, которую они выполняют качественно и добросовестно, что в итоге позволяет АПК Липецкой области держаться на лидирующих позициях по множеству показателей в стране», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.