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Список победителей творческого конкурса утвердили депутаты Липецкого облсовета на 20-ой сессии.

Всего в этом году заявки на конкурс были поданы от 33 СМИ. Лучших журналистов определили в разных номинациях: «Редактор года», «Публицист года», «Радиожурналист года», «Тележурналист года», «Интернет-журналист года», «Фотокорреспондент года», «Оператор года», «Дебют года». Лауреатам вручат по 50 тысяч рублей.

Также предусмотрены 3 премии под названием «Проект года» и 10 премий — «Приоритеты года», которые присуждается авторским коллективам. Размер премий — 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Всего на поощрение лучших журналистов предусмотрено 1,2 млн рублей.

На сессии принято решение:

В номинации «Проект года» присудить 3 премии:

Наталье Свиридовой — заместителю директора – начальнику службы информационных программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Липецк» за проект «Я люблю мою Россию»;

Олесе Азаровой, Андрею Богданову,Александру Затонских, Ирине Кобзевой, Михаилу Проскурякову, Юлии Рыковой, Максиму Тарасову — авторскому коллективу областного бюджетного учреждения «Издательский дом «Липецкая газета» за проект «Социокультурная экосистема «Мы из Ельца»;

Екатерине Бибиковой, Ольге Христофоровой — авторскому коллективу муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Звезда» за проект «Я свяжу тебе радость!».

В номинации «Редактор года» присудить премию Елене Юровой — главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция районной газеты «Задонская правда».

В номинации «Публицист года», которая с этого года переименована в областную премию в сфере публицистики имени А.Б.Баюканского, присудить премию Петру Игнатову — заместителю директора областного бюджетного учреждения «Издательский дом «Липецкая газета».

В номинации «Радиожурналист года» присудить премию Елене Мещеряковой — специальному корреспонденту радиовещания отдела радиопрограмм редакции радиоканала «Липецк-FM» Областного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания «Липецкое время».

В номинации «Тележурналист года» присудить премию Елене Политаевой — специальному корреспонденту телевидения муниципального бюджетного учреждения «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания»;

В номинации «Интернет-журналист года» присудить премию Марии Морозовой — обозревателю информационно-справочного портала «GOROD48.ru».

В номинации «Фотокорреспондент года» присудить премию Сергею Паршину — фотокорреспонденту редакции «Газета первый номер» МАИУ «Мой город Липецк».

В номинации «Оператор года» присудить премию Алексею Власову — обозревателю информационно-справочного портала «GOROD48.ru».

В номинации «Дебют года» присудить премию Анастасии Пчеловой — корреспонденту журнала «ЛИЦА Липецкой области» областного бюджетного учреждения «Издательский дом «Липецкая газета»;

В номинации «Приоритеты года» присудить 10 премий:

Василию Шевякову — главному редактору редакции телеканала «ВОТтв» за наилучшее отражение темы «Сохранение здоровья населения: увеличение продолжительности жизни; рост численности населения; пропаганда здорового образа жизни, пагубность последствий употребления табака, алкоголя, наркотиков; внедрение инновационных медицинских технологий, модернизация оборудования больниц и поликлиник.

Валентине Добромысловой и Анастасии Мальковой — авторскому коллективу МАУ «Редакция газеты «Донские вести» за наилучшее отражение темы «Приоритет семейных ценностей: пропаганда ответственного материнства и отцовства; реализация мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин, продвижение женских историй успеха; реализация мер социальной поддержки государством семей с детьми, беременных женщин, расширение и продление программы материнского капитала»;

Анастасии Нестеренко — редактору отдела новостей МБУ «Редакция районной газеты «Задонская правда» за наилучшее отражение темы «Защита окружающей среды: пропаганда эффективного обращения с отходами производства и потребления, сохранения уникальных водных объектов региона; общественный контроль за выявлением и ликвидацией свалок; реализация мероприятий по снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, квотирование выбросов; повышение качества питьевой воды; поддержка инвесторов, работающих по принципу «зеленой экономики»;

Ирине Соловьевой — корреспонденту МАУ «Редакция районной газеты «Раненбургский вестник» за наилучшее отражение темы «Совершенствование системы образования создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, новые и современные школы; увеличение численности дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях; установление дополнительной ежемесячной доплаты педагогам среднего профессионального образования»;

Эдуарду Демихову, Роману Панову, Марине Пчельниковой — авторскому коллективу МАУ «Редакция газеты «Добринские вести» за наилучшее отражение темы «Обеспечение безопасности дорожного движения: пропаганда безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно — транспортного травматизма, формирование негативного отношения к нарушениям правил дорожного движения, снижение смертности от ДТП»;

Павлу Атмажу, Анастасии Мальковой, Марине Шлыковой — авторскому коллективу МАУ «Редакция газеты «Донские вести» за наилучшее отражение темы «Цифровая трансформация общества: образовательные проекты, направленные на повешение цифровой грамотности населения, цифровизация государственных услуг, создание информационной инфраструктуры, подготовка кадров для цифровой экономики, развитие цифровой медицины»;

Павлу Атмажу, Валентине Добромысловой, Анастасии Мальковой, Марине Шлыковой — авторскому коллективу МАУ «Редакция газеты «Донские вести» за наилучшее отражение темы «Развитие малого и среднего предпринимательства: поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, дополнительные меры стимулирования малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест, формирование системы поддержки частных инвестиций; поддержка туристического бизнеса»;

Галине Колесниченко и Юлии Пажитных — авторскому коллективу редакции областной независимой газеты «Липецкие известия» за наилучшее отражение темы «Борьба с бедностью как национальная стратегия государственной политики: повышение доходов граждан; поддержка молодых семей, субсидирование половины стоимости путевок в детские летние лагеря, реализация социального контракта, льготных ипотечных программ, помощь гражданам с малым достатком, решение проблемы выплаты алиментов; социальная помощь нуждающимся; достойное пенсионное обеспечение»;

Марии Морозовой — обозревателю информационно-справочного портала «GOROD48.ru» за наилучшее отражение темы «Развитие гражданского общества: поддержка волонтерских проектов, некоммерческих организаций; укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России: противодействие идеологии экстремизма и терроризма»;

Татьяне Кириченко, Татьяне Меркуловой, Наталье Самохиной, Нине Степаненковой — авторскому коллективу МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» за наилучшее отражение темы «Профилактика коррупционных правонарушений: создание в обществе обстановки нетерпимости к коррупции, основные проблемы борьбы с коррупцией; роль общественных объединений в предупреждении коррупционных проявлений; общественный контроль как реальный механизм противодействия коррупции».