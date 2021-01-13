Сотрудников областных и районных СМИ чествовали сегодня в Липецке в День российской печати. Награды получили лучшие мастера слова и победители творческих конкурсов по итогам 2020 года. С профессиональным праздником журналистов поздравил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

«Важность вашей работы трудно переоценить. Вы способны выявить в огромном потоке информации самое важное для нашей жизни и самое главное, своевременно, качественно и оперативно эту информацию до наших жителей донести. Год был непростой. Журналисты работали и в красных зонах и мы благодарны вам за ваш труд», – сказал Александр Рябченко.

Лучшие представители отрасли получили ведомственные и региональные награды и премии. В различных номинациях областного творческого конкурса были отмечены как персональные, так и коллективные проекты. Всего на соискание наград 23 региональных СМИ представили 125 работ.

В номинации «Проект года» отмечены проекты творческих коллективов «ТРК «Липецкое время» – «Утро Победы: Бессмертный полк Липецкая область», «ИД «Липецкая газета» – «Наш Бунин» и газеты «Знамя Октября» – «Страницы истории».

Лучшим тележурналистом года стала начальник редакторского отдела «Елецкой телевизионной и радиовещательной компании» Ирина Алисова. В номинации «Радиожурналист» победила корреспондент радиопрограмм «Липецк ФМ» Маргарита Рожкова. Интернет-журналистом года признана корреспондент портала «Липецкмедиа» Тамара Юдина. Оператором года стал Илья Гурьев, сотрудник ТРК «Липецкое время». Также ряд журналистов и авторских коллективов получили премии «Приоритеты года» за освещение тем, способствовавших развитию общества в соответствии с приоритетами, определенными в послании Президента РФ.