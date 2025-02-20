Победителей ежегодного областного публичного конкурса «Инженер года» наградили в региональном правительстве. Дипломы вручил вице-губернатор Сергей Курбатов. В этом году эксперты оценивали 44 работы от восьми предприятий. Из них были признаны лучшими 14 в восьми номинациях. Авторы представили реализованные проекты в сферах машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, энергосбережения, химических исследований, охраны природы, рационального использования ресурсов и управления производством.

«Региону нужны высококвалифицированные инженерные кадры, способные улучшить промышленность Липецкой области за счет внедрения инновационных методов, современных разработок и бережливых технологий. Сейчас экономика становится все более и более высокотехнологичной. Чтобы Липецкая область шагала в ногу с общероссийскими и мировыми тенденциями, мы уже со школы проводим профориентацию среди молодежи, усиливаем интерес к техническим профессиям и проводим модернизацию наших профессиональных образовательных учреждений», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.