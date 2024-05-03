В регионе

Лучших охотничьих собак определили судьи на выставке в Елецком районе

3 часа назад

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Областная выставка охотничьих собак прошла в парке «Аргамач» Елецкого района Липецкой области. На ней были определены лучшие представители лаек, гончих, борзых, легавых и норных пород. Судьи оценивали охотничьи качества, экстерьер, потомство и происхождение собак.

Участие в состязаниях принимали больше 130 питомцев из Липецкой, Воронежской, Курской и Тамбовской областей. Для владельцев оно было платным. Собранные средства организаторы направят за закупку и отправку гуманитарной помощи в зону СВО. Межрегиональная выставка охотничьих собак проводится в области в 52 раз. Её организатор — Липецкая общественная организация охотников и рыболовов.

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