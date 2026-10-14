Лучших отцов года наградили в правительстве Липецкой области

Областной праздник, посвященный Всероссийскому Дню отца, состоялся в правительстве региона. Главным его событием стало вручение почетного знака Липецкой области «За верность отцовскому долгу». Его ежегодно вручают отцам, которые укрепляют семейные традиции, воспитывают детей, создают условия для их духовного и физического развития, ведут здоровый образ жизни. Церемонию провели первый вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко и заместитель председателя облсовета Андрей Фролов.

Всего за время существования знака «За верность отцовскому долгу» его получили 499 мужчин, в том числе в 2026 году – 24 отца. К почетному знаку полагается денежная премия. С этого года ее размер увеличен с 50 тысяч рублей до 75 тысяч рублей.

Большинство лауреатов этого года многодетные. Среди них люди самых разных профессий – учителя, водители, священнослужитель, ветеринарный врач, фельдшер, механизатор, машинист, электромонтер, слесарь. Два отца находятся на заслуженном отдыхе. Станислав Ведринцев из Задонского округа и Юрий Королёв из Липецкого округа в настоящее время принимают участие в специальной военной операции.

«Эта награда – общественное признание для тех липчан, кто служит настоящей опорой и щитом для своих родных и близких. Кто с глубокой мудростью воспитывает своих детей, прививает им правильные ценности, учит добру. Кто всегда рядом и является достойным примером для подражания», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.