Жителей региона, отмеченных почётным знаком «За верность отцовскому долгу», чествуют в эти дни в муниципалитетах. Знаки будут вручены 24 мужчинам, которые наилучшим образом воспитывают своих детей, являются примером для окружающих. Вместе с почётным знаком лучшие отцы региона получат областные премии в размере 50 000 рублей.

День Отца в области отмечается с 2008 года. В целом престижной наградой в регионе уже отмечены 374 человека.

Липецкая область в своё время стала одним из первых регионов России, где лучших отцов стали чествовать на официальном уровне. Роль мужчины в жизни его детей трудно переоценить. Быть отцом – это и большая ответственность, и радость. И тех, кто подаёт пример успешного отцовства молодому поколению, обязательно надо поддерживать, — говорит заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Сегодня она и глава Ельца Евгений Боровских вручили почётные знаки двум жителям старинного города, — Владимиру Деревянкину и Сергею Балбекову. Владимир Семенович – военный пенсионер, подполковник запаса Министерства обороны, сейчас работает в школе, вместе с женой воспитывает трёх сыновей. Сергей Валентинович работает тренером отделения дзюдо спортивной школы «Спартак», мастер спорта СССР. У него два сына и дочь. Оба они личным примером приобщают детей к здоровому образу жизни, прививают любовь к Родине.

Среди награждённых знаком «За верность отцовскому долгу» в 2022 году все многодетные. При этом в семье жителя Грязинского района Валентина Фёдорова воспитывается восемь детей, Артур Боженок из Задонского района растит семерых детей, Иван Сапрыкин из Становлянского района – шестерых. Среди лучших отцов – представители разных профессий: механизаторы, слесари, педагоги, земледельцы, программист, инженер, пожарный.

В конце 2021 года был учреждён всероссийский День отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. В ближайшее время будут внесены изменения в действующее сегодня в регионе законодательство, и в октябре лучшим отцам области снова вручат почётный знак «За верность отцовскому долгу».