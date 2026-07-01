Лучших педагогов и школьников Липецкой области наградили руководители региона

Торжественное мероприятие «Успех ученика – успех учителя» прошло в правительстве Липецкой области. Участниками приёма стали победители и призёры региональных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, а также школьники, добившиеся высоких результатов в интеллектуальных состязаниях.

Церемония награждения проходила в два блока. В ходе первого блока губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков отметили 25 специалистов – победителей и призёров региональных этапов всероссийских конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» и «Учитель года».

Второй блок церемонии провели заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова и министр образования региона Дмитрий Демихов. Были отмечены ещё 15 педагогических работников – победители и призёры региональных конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель родного языка» и «Директор года». Ключевым событием второго блока стало вручение областной премии одаренным детям имени Галины Горской. Награждены 34 школьника, среди которых победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) среди 11-х классов, победители регионального этапа по трём и более предметам, участники и призёры заключительного этапа ВСОШ, а также призёры заключительного этапа, являющиеся победителями регионального этапа. Кроме того, вручена областная стипендия пяти одарённым детям из числа детей-сирот – победителей областных конкурсов.

«С такими ребятами и такими наставниками у Липецкой области — большое будущее», – считает Игорь Артамонов.