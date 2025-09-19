Лучших по профессии среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности определили в Липецкой области

Очередной, ХXIII, областной публичный конкурс «Лучший по профессии» среди работников машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности состоялся в канун профессионального праздника День машиностроителя. Мастерство демонстрировали в семи номинациях: «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь», «Сварщик», «Контролер ОТК», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и впервые «Аддитивные технологии». В конкурсе приняли участие 56 работников 16 предприятий и пять студентов трех колледжей. Они выполняли задания, включающие теоретическую и практическую части.

Победителем конкурса в номинации «Токарь» стал Альберт Данилов (АО «Елецгидроагрегат»), в номинации «Фрезеровщик» – Максим Постовой (ООО «Лебедянский машиностроительный завод»), в номинации «Слесарь» – Роман Чалых (ООО «Лебедянский машиностроительный завод»), в номинации «Контролер ОТК» – Павел Долгополов (АО «Елецгидроагрегат»), в номинации «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – Александр Долгов (ООО «Лебедянский машиностроительный завод»), в номинации «Сварщик» – Денис Петухов (ПАО «НЛМК»), в номинации «Аддитивные технологии» – Сергей Щепелев (АО «Елецгидроагрегат»).

Лауреатам конкурса вручены дипломы и денежные премии в 100 тыс., 70 тыс. и 50 тыс. рублей в зависимости от призового места. Конкурс проводился на базе Липецкого политехнического техникума и Липецкого индустриально-строительного колледжа и колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли.

«Конкурсы профмастерства повышают престиж важных экономике специальностей, а также стимулируют тружеников предприятий к повышению своих компетенций и умений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.