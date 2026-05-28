Лучших предпринимателей региона наградили центр «Мой бизнес» и Липецкая ТПП

Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства состоялся 26 мая в центре «Мой бизнес» Липецкой области при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты, региональных отделений «Деловая Россия» и «Опора России». Здесь собралось больше 100 гостей — это руководители бизнес-объединений, профильных ведомств, контрольно-надзорных структур. Открыл встречу директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

День российского предпринимательства в стране отмечается в 19-й раз. Несмотря на сложные геополитические условия, число предпринимателей в Липецкой области растет. Сейчас в регионе около 42 тысяч субъектов МСП — это новый исторический максимум. За год рост сектора составил 4,1%, открылось более 1,6 тысячи новых предприятий.

В этот день подвели итоги регионального этапа 12-й национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2025 год и наградили лучших 10 предпринимателей региона, прошедших в финал:

Номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере инновационной деятельности»:

Диплом I степени: ООО «Термофикс Групп».

Номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере производства потребительской продукции»:

Диплом I степени: ООО «Петэксперт»;

Диплом II степени: ООО «Сласти»;

Диплом III степени: ИП Сидоров Виктор Анатольевич.

Номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства»:

Диплом I степени: ООО «НПК Технофармсинтез»;

Диплом II степени: ООО «ПК «Энерком».

Номинация «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере услуг»:

Диплом I степени: ООО ЮФ «Соколов и партнеры»;

Диплом II степени: ООО «ЧОП «Национальная безопасность»;

Диплом III степени: ИП Овсенева Людмила Леонидовна.

Диплом участника: ООО «ЧОП «Гарант безопасности».

Также на встрече наградили победителей регионального этапа конкурса проектов в области социального предпринимательства «Мой добрый бизнес – 2025». Ими стали два социальных предпринимателя: руководитель центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья – ООО «Созвездие» Виктор Стульцев и руководитель образовательного центра «Говоруня» в городе Елец Елена Полякова.

«Подобные конкурсы дают возможность малым и средним предприятиям региона заявить о себе на федеральном уровне, укрепить деловую репутацию, а также способствуют популяризации предпринимательской деятельности в целом», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За шесть лет услугами центра «Мой бизнес» Липецкой области воспользовались свыше 50 тысяч предпринимателей региона. Помощь носит комплексный характер: от инженерных решений и сертификации до выхода на маркетплейсы. Благодаря региональному Центру поддержки экспорта липецкие предприятия осваивают зарубежные рынки. Только в 2025 году 34 компании заключили новые экспортные контракты.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.