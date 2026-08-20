Лучших специалистов службы занятости выбрали в Липецкой области

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости подвели в Липецкой области. Участие в состязании приняли 12 сильнейших сотрудников кадрового центра «Работа Росси.

Конкурсные испытания были построены вокруг реальной практики и работы со сложными кейсами. Эксперты оценивали личную эффективность специалистов, умение оперативно находить выходы из нестандартных ситуаций, а также качество презентационных материалов. Главным критерием оценки стала клиентоцентричность – способность консультанта выстроить бесшовный и максимально быстрый маршрут от обращения жителя региона до его успешного трудоустройства с ростом доходов.

По решению жюри победителями регионального этапа стали:

«Лучший карьерный консультант» – Алла Бачурина (Воловский отдел);

«Лучший кадровый консультант» – Елена Бабакова (Усманский отдел);

«Лучший специалист по работе с участниками СВО и членами их семей» – Анна Сухоруких (Задонский отдел);

«Лучший специалист по работе с молодёжью» – Дмитрий Глотов (Центр молодёжной карьеры);

«Лучший специалист по работе с инвалидами» – Вера Малая (Усманский отдел);

«Лучшая практика кадрового центра» – проект «Семейная профориентация» (Центр молодёжной карьеры);

«Лучшая клиентская служба» – команда Усманского отдела под руководством Вадима Ильченко.

«Липецкая область гордится своими кадровыми специалистами. Они помогают нашим жителям находить достойную работу с высокой зарплатой, не уезжая из родного региона. Желаю победителям удачи на федеральном финале и новых профессиональных побед!», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.