«Для аграриев год был непростой. Из-за погоды сместились сроки сева и уборки. Но наши земледельцы сделали всё, чтобы сегодня мы были спокойны за продовольственную безопасность региона и страны. Почти 4 млн тонн зерновых, больше 5 млн тонн свёклы, 1 млн тонн масличных – прекрасные результаты. По картофелю, кукурузе, сое и рапсу – лучшая урожайность в истории области. Животноводство – тоже повод для гордости. Мясо, молоко, яйца – рекордное для региона производство. Перерабатывающая промышленность: 200 тысяч тонн соевого масла – у нас никогда столько не было. Всё это – результат тяжёлого труда. Благодарю каждого, кто работает в агропромышленном комплексе региона», – отметил Игорь Артамонов.

Торжественный прием в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области прошел сегодня в региональном правительстве. Для лучших представителей АПК Липецкой области он стал еще и днем признания заслуг. Они получили Почетные грамоты Минсельхоза РФ, звания «Почетный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области» и благодарственные письма правительства региона. Церемонию награждения провели губернатор Игорь Артамонов и вице-спикер облсовета Андрей Фролов.

Липецкий агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. В нём работают более 40 тысяч человек. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулись липецкие сельхозтоваропроизводители в этом году, предварительные итоги 2026 года можно назвать успешными. Собрано 5,2 млн тонн сахарной свёклы. Валовой сбор зерновых культур составит 3,8 млн тонн. Масличных культур намолочено 1 млн тонн. Получено 72 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.

Липецкая область продолжает находиться среди регионов-лидеров России по производству переработанного картофеля, дрожжей, детского питания, мясосодержащих консервов, растительных масел, сахара, замороженных фруктов и ягод. Параллельно наращивается экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, за пять лет экспорт соевого масла вырос более чем в 30 раз, молочной продукции – в 19 раз.

В сельские территории и малые города региона за время реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из всех источников финансирования было вложено более 12 млрд рублей. Всего на сельских территориях было построено 28 крупных социальных объектов: школ, детских садов, спортивных и коммунальных объектов. Благоустроено 240 общественных территорий и зон отдыха. Активно ведется строительство жилья для работников АПК и соцсферы. Построено и приобретено 313 домов и квартир. Также было построено, реконструировано и отремонтировано 32 дороги. Липецкая область является лидером в ЦФО по привлеченному объему субсидий из федерального бюджета в 2026 году.