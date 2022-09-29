В День дошкольного работника в ДЮЦ «Ритм» принимали поздравления особенные люди, с большой душой и добрым сердцем, с талантом и огоньком. Ведь малыша в детском саду нужно не только накормить, создать ему комфорт и уют, но также обучить и воспитать.

Все это ежедневно делают работники детских садов: заведующие, воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные работники, инструкторы по физкультуре, медсестры, завхозы, машинисты по стирке белья, повара, кладовщики, дворники, а взамен получают самую дорогую награду — счастливые лица и улыбки детей.

— Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время знакомства с миром, первых самых ярких открытий, — сказал, обращаясь к виновникам торжества, глава муниципалитета Александр Пасынков, — воспитатели, няни в детских садах и другие дошкольные работники играют важнейшую роль в формировании характера и личных качеств подрастающего поколения. С ними ребенок взрослеет, познает мир, учится. Быть воспитателем — высокое признание! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, любви воспитанников и уважения их родителей!

Лучшим работникам дошкольного образования вручили грамоты, подарки и цветы. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за значительные успехи в совершенствовании воспитательного процесса детей дошкольного возраста отметили труд Елены Дорофеевой, заведующей детским садом села Демшинка. Почетную грамоту администрации Добринского муниципального района получила Зинаида Муравлева, воспитатель детского сада п. Плавица. Почетной грамотой отдела образования администрации Добринского муниципального района поощрили Екатерину Мешкову, помощника воспитателя детского сада №2 п. Добринка, Елену Подхалюзину, воспитателя детского сада п. Петровский, Екатерину Тихонову, воспитателя группы дошкольного образования лицея №1 п. Добринка, Наталью Хованских, машиниста по стирке белья группы дошкольного образования школы №2 п. Добринка, Ольгу Черникову, воспитателя детского сада с. Талицкий Чамлык.

Победительница и участницы муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года — 2022» в этот день также получили заслуженные награды.