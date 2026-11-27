В Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли прошёл финал профориентационного марафона «Первый полёт». За три месяца больше 700 девятиклассников Липецкой области познакомились с технологиями беспилотной авиации и научились управлять дронами.

В финал вышли школьники из 28 образовательных организаций региона. Участники соревновались в виртуальных гонках беспилотников и дрон-баскетболе, где необходимо продемонстрировать скорость, точность и навыки ручного управления.

Первое место занял Тимофей Сердечников из кадетской школа имени майора милиции А. П. Коврижных, второе место у Ярослава Мозгалева из школы №47 Липецка, 3 место у Даниила Баранова из школы села Троицкое.

Во время марафона ребята освоили основы пилотирования на специальных тренажёрах, попробовали себя в управлении беспилотниками и посетили профильные лаборатории колледжа.

Проект «Первый полёт» стартовал в сентябре 2026 года по инициативе АНО «Киберперемена» при поддержке программы «Росмолодёжь.Гранты».

«Беспилотные технологии сегодня применяются в самых разных отраслях — от сельского хозяйства до промышленности. Поэтому важно знакомить школьников с ними ещё до выбора профессии. Такие проекты дают ребятам возможность попробовать себя в управлении современной техникой и понять, насколько им интересно это направление. Возможно, для кого-то из участников этот первый полёт станет началом будущей карьеры», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.