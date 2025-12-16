Лучших юных работников Липецкой области наградили в правительстве региона

Итоги ежегодного конкурса «Каникулы с пользой» подвели в Липецкой области. Минувшим летом свой первый профессиональный опыт получили свыше 15 тыс. школьников региона в возрасте от 14 до 18 лет. Главными критериями стали количество трудоустроенных детей, продолжительность их трудовой деятельности и уровень заработной платы. Также в рамках конкурса отмечены лучшие работники из числа несовершеннолетних.

Среди победителей не только 66 юных работников, но и те, кто предоставил для ребят рабочие места, муниципалитеты, где лучше всего организовано трудоустройство подростков, сотрудники службы занятости.Оценка строилась на фактических показателях количестве трудоустроенных подростков, продолжительности их занятости, уровне оплаты труда, качестве организации рабочих мест и эффективности взаимодействия с кадровыми центрами Работа России.

Конкурс Каникулы с пользой проводится ежегодно. Трудоустройство подростков от 14 до 18 лет набирает популярность: с 2022 года количество работающих школьников увеличилось почти вдвое с 8000 до более чем 15000 человек.

«Трудоустройство подростков на каникулах – это не только возможность заработать на что-то желанное, но и профориентация. Вполне вероятно, что кто-то из ребят определился с тем, кем он хочет стать, с какой сферой связать свою судьбу, может, даже с каким именно предприятием. Отдельно хочется поблагодарить работодателей, которые очень внимательно отнеслись к молодым помощникам, и их наставников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.