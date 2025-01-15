Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель облсовета Владимир Сериков приняли участие в ежегодной церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня российской печати. Лучших представителей СМИ чествовали в большом зале регионального правительства.

«Труд журналистов очень важен для общества. Вы получаете запросы от жителей, трансформируете их и проводите расследования в поисках истины. Военкоры, которые показывают подвиг наших ребят в местах боевых действий, вызывают чувство гордости и заслуживают особую благодарность за самоотверженный труд. Спасибо вам за то, что вы делаете. Сегодня мы награждаем лучших, но каждый журналист — это герой своего времени. Ведь вы не просто освещаете события, вы формируете общественное мнение, сохраняете связь поколений, защищаете нашу культуру и язык», – обратился к участникам церемонии Игорь Артамонов.

В торжественной обстановке отмечены победители и призёры областного конкурса в сфере СМИ и конкурса печатных изданий муниципальных образований за 2024 год, премии Союза журналистов Липецкой области имени Александра Вермишева, вручены региональные награды, а также благодарственные письма и памятные подарки от Отделения Банка России по Липецкой области за освещение финансовых тем. Три представителя СМИ получили почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области». Эта награда присуждается с 2019 года. В этом году звания удостоены обозреватель областной «Липецкой газеты» Игорь Сизов, главный редактор газеты Добровского округа «Знамя Октября» Владимир Мячин и главред газеты Измалковского округа «Сельский восход» Валентина Стефанова.