Конкурс операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота прошел в пятницу в Липецкой области. В нем приняли участие 29 мастеров из 14 районов. Участников и гостей конкурса приветствовали председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих, глава администрации Добринского муниципального района Роман Ченцов и генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

После жеребьевки участники должны были показать свое мастерство. Они размораживали семя в лаборатории, демонстрировали технику осеменения животных. Также конкурсная комиссия проверяла теоретическую подготовку мастеров и ведение учета и отчетности на пункте искусственного осеменения. Оценивались участники в двух номинациях: «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству стада» и «Лучший по профессии среди молодых операторов по воспроизводству стада».

После подсчета баллов конкурсная комиссия назвала лучшего по профессии среди операторов по воспроизводству стада КРС. Им стал Никита Сушков из ООО «Бетагран Липецк» Добринского района. Второе место в этой номинации завоевала Разинькова Галина, работающая в ООО «Агроконсалтинг» Добровского района. Третье место присудили Гаджи Хайбулаеву, ООО СХП «Мокрое», Лебедянский район. Среди молодых операторов победителем была признана Наталия Шварева, оператор ООО «Вербиловское» из Липецкого района. Вторым стал Максим Карташов, ООО «Агрофирма ТРИО», Тербунский район, третьей – Анастасия Ковернякина, ООО Агрофирма «Колыбельское», Чаплыгинский район.

«Лучших очень много, потому что с 1998 года, с двух с небольшим тысяч килограммов, мы вышли к 8 тысячам килограммов молока на одну корову, – отметил Николай Тагинцев. – Работа, которая сегодня проводится по эмбрионизации, – это один из самых быстрых путей воспроизводства продуктивного стада».

Все участники конкурса получили памятные призы и благодарственные письма. Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что липецкие животноводы обеспечивают потребителей высококачественной продукцией, ежегодно увеличивая ее объемы.

«Их профессионализм заслуживает самой высокой оценки и нашей благодарности», – считает руководитель области.