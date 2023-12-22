Победителем финала регионального конкурса «Лучший сотрудник центров «Мои документы» стала Светлана Овсянникова – ведущий документовед Лебедянского отдела УМФЦ Липецкой области. Светлана работает в МФЦ с 2015 года. А еще она воспитывает двоих детей, занимается спортом и помогает познать азы профессии начинающим сотрудникам. Именно она будет представлять Липецкую область на всероссийском этапе соревнования.

Финал конкурса состоялся на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Липецкой области. Его участниками стали пять сотрудников МФЦ, которые показали самые профессиональные знания и навыки в региональном этапе. Участницы прошли несколько испытаний: представили гостям визитную карточку и творческий новогодний номер, ответили на вопросы разной сложности и профессионально проконсультировали заявителя.

«Участие в конкурсе дает возможность поработать над своими профессиональными навыками, сравнить себя с коллегами, поделиться опытом. Чем больше специалистов будут заинтересованы в участии, тем в целом будет больше положительный эффект для работы всей службы. Улучшится качество услуг и увеличится показатель удовлетворённости клиентов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.