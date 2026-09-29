Лучший способ — профилактика

Любую болезнь можно распознать на самом раннем этапе и, соответственно, вылечить. А для этого необходимо регулярно посещать районную поликлинику и проходить диспансеризацию. Что это такое и какая от нее польза конкретному человеку, мы попросили рассказать заведующую отделением медицинской профилактики ГУЗ «Добринская ЦРБ» Татьяну Стефанову.

— Так для чего же нужна диспансеризация?

— Ее основная цель — профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и др.), а также выявление факторов риска, способствующих развитию хронических неинфекционных заболеваний. Во время первого этапа диспансеризации проводятся следующие виды исследований: флюорография, маммография (для женщин, старше 40 лет), осмотр гинеколога, измерение артериального и внутриглазного давления, сдача анализов, скрининг на выявление онкологических заболеваний, а также прием терапевта. Данный набор исследований позволяет выявить различные патологии легких, патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, например, сахарный диабет, онкологические заболевания и многое другое.

— Насколько важно проходить профосмотры и диспансеризацию?

— Крайне важно. Человека долгое время могут не беспокоить симптомы заболеваний, а их проявления начнутся уже на поздних стадиях, когда лечение уже может быть неэффективным. Очень часто это относится к онкологическим заболеваниям. Также, например, человек может не ощущать того, что у него повышенное артериальное давление и, как итог, могут развиться острые сосудистые заболевания. Сахарный диабет тоже не проявит себя сразу, но чреват опасными последствиями.

— Что делать, если выявили заболевание?

— После выявления на первом этапе диспансеризации мы направляем человека на второй этап, где добавляются дополнительные исследования, выявляющие четыре основных вида заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, сахарный диабет и подозрение на онкопатологию. Затем пациент может быть направлен на прием к узкопрофильным специалистам для консультации или назначения лечения.

— Растет ли число добринцев, которые проходят диспансерный осмотр?

— И в прошедшем году, и в нынешнем жители округа активно проходили диспансеризацию, мы видим возрастающий интерес людей в этом вопросе. Это очень хорошая тенденция. Со своей стороны мы стараемся охватить диспансеризацией как можно большую часть населения, рассказываем людям о диспансеризации, в частности, и через районную газету, приглашаем в поликлинику.

— Поделитесь опытом из практики, какие действительно опасные заболевания были выявлены во время диспансеризации?

— Только в нынешнем году — 104 подозрения на злокачественные новообразования различных локализаций, из них подтверждено 23 случая, причем 5 — в трудоспособном возрасте. Сахарный диабет выявлен в 59 случаях, болезни системы кровообращения в 187, прочие заболевания — 464, из них в трудоспособном возрасте у 202 человек. В этот список вошли и факторы риска: повышенный холестерин в крови, гипергликемия, ожирение, курение. В прошлом году мы выявили предраковые заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта: полипы, язвы желудка и 12-перстной кишки, а также изменения в молочной железе у женщин. Если бы эти пациенты вовремя не обследовались, то и не знали про свои опасные заболевания. В этих случаях сложно было сказать, как развивалась бы ситуация с их здоровьем. А так этим пациентам назначили своевременное лечение, взяли под динамическое наблюдение.

— Татьяна Игоревна, у всех нас на слуху лозунг «Профилактическая медицина — медицина будущего!». Почему именно профилактика, а не высокотехнологичная медпомощь становится флагманом здравоохранения?

— Высокотехнологичная медицина совершила большой рывок в своем развитии. Но с давних пор известно, что заболевание легче предотвратить, чем вылечить. Актуальность предупреждения заболеваний в наше время совершенно очевидна и основана на необходимости сохранения и укрепления здоровья человека, а также реализации социально-экономических задач, стоящих перед обществом в целом. По экспертным оценкам, каждый рубль, направленный на медицинскую профилактику, восстанавливает ресурс здоровья на 60 рублей, а потраченный на получение медицинской помощи — лишь на 30. Профилактическая медицина являет собой комплексный подход к здоровью, включающий в себя предупреждение болезней, правильное питание, занятия физкультурой, закаливание, гигиену сна и тела, прививки, поддержание организма витаминными комплексами. К тому же она делает главным в оздоровительном процессе самого пациента! Обученный врачом, человек сам контролирует состояние своего здоровья, ведет здоровый образ жизни, своевременно предупреждает обострения хронических заболеваний, вакцинируется. В этом союзе врача и пациента и видится будущее медицины.

— Существуют ли мифы о медпрофилактике?

— Их немало. Один из них гласит, что болезни сердца являются уделом пожилых людей. К сожалению, сегодня у каждого десятого человека в возрасте от 35 до 50 лет врачи находят патологии сердечно-сосудистой системы. Очень помолодели инсульты. Причиной этого становятся вредные привычки, которыми люди обзаводятся еще в юности: курение, употребление алкоголя, переедание. Многие курильщики цепляются за миф о том, что отказ от курения не спасет от инфаркта и рака. Но ведь именно табачный дым вызывает спазмы сосудов и учащение сердечного ритма. В результате вероятность развития сердечных заболеваний у курящих повышается во много раз. Не говоря уже о том, что табак является причиной смертности от рака легкого в девяноста процентов всех случаев, от бронхита и эмфиземы — в семидесяти пяти. Еще один миф касается лишнего веса. Многие считают, что он не так уж сильно влияет на здоровье. Однако лишний вес — один из самых серьезных факторов развития болезней сердца, печени, суставов и не только. Он значительно увеличивает вероятность повышения кровяного давления, что является основным фактором возникновения заболеваний сердца и инсульта. Неизбежное повышение уровня холестерина в крови приводит к стенокардии, болезни, начинающейся с болей в груди из-за недостатка притока кислорода к сердечной мышце. Шансы заболеть сахарным диабетом у людей с повышенной массой тела возрастают в два раза, особенно после 40 лет. Также ученые выяснили, что есть некоторые виды раковых опухолей, развитие которых напрямую связано с ожирением. У мужчин это рак простаты, ободочной и прямой кишок. А у женщин — рак матки, желчного пузыря, яичников, груди и толстой кишки. Также есть миф о влиянии алкоголя на уровень холестерина в организме. В разных изданиях часто появляется информация о том, что красное вино снижает уровень холестерина за счет содержащихся в нем антиоксидантов. Но любой алкоголь представляет собой токсины, создающие дополнительную нагрузку на организм. Вывод простой: отказ от вредных привычек, достаточное количество двигательной нагрузки и правильное питание — отличная защита вашего здоровья в любом возрасте.

— Ваши пожелания коллегам и пациентам?

— Современный человек стремится к достижению успеха, определенного статуса и независимости. В этой гонке у нас совершенно не остается времени заниматься собственным здоровьем. В результате мы обращаемся к врачу, когда заболевание требует принятия экстренных мер. Не устаю повторять, что здоровых людей в округе было гораздо больше, если бы они больше внимания уделяли профилактике. Это можно сравнить с санацией зубов, когда вовремя снятый с зуба налет или камень предотвращает возникновение глубокого кариеса. А если пациент не пришел к стоматологу вовремя, вылечить зуб будет не только

сложнее, но и затратнее. Нужно не только контролировать состояние своего здоровья, но и знать «здоровые» цифры здорового человека: оптимальный уровень артериального давления, холестерина и сахара в крови, необходимую дневную порцию овощей и фруктов, норму двигательной активности. Конечно, у врачей сегодня много возможностей, современная медицина успешно борется со многими заболеваниями. Но нужно всегда помнить, что даже если у вас нет жалоб, регулярно проверять здоровье просто необходимо. И поэтому мое главное пожелание: берегите себя и своих близких, здоровья всем и активного долголетия!

В ГУЗ «Добринская ЦРБ» отделение профилактики начало свою работу с ноября 2012 года. А с 2013 года в районе началась диспансеризация населения. Заведует отделением профилактики Татьяна Игоревна Стефанова. Ей помогает медсестра Тамара Ильинична Ильина, работающая в здравоохранении с 1979 г. Она ведет доврачебный прием пациентов, проводит опросы, анкетирование, антропометрию, выдает направления на анализы, согласно возрасту, проводит краткий инструктаж прохождения диспансеризации, по результатам анализов и исследований приглашает пациентов на 2-й этап диспансеризации. Фельдшер отделения Ольга Алексеевна Ильина устанавливает группу здоровья, ставит диагноз, если это необходимо, дает направление на дополнительное обследование. Оператор ЭВМ Елена Васильевна Кореневская ведет доврачебный прием пациентов на первом этапе диспансеризации, формирует электронные записи в медицинскую систему «Квазар», также сообщает пациентам о результатах анализов и приглашает на 2-й этап диспансеризации.

ПОЛЕЗНАЯ ПАМЯТКА

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, гражданам, с 18 до 38 лет, которым в текущем году исполняется или уже исполнилось 18, 21, 24 и т.д. С возраста 39 и до 99 диспансеризация проводится ежегодно. На первом этапе диспансеризации — анкетирование, антропометрия (измерение роста, веса), измерение артериального давления, флюорография (раз в год), маммография (раз в год женщинам старше 40 лет), осмотр акушерки-гинеколога (всем женщинам), ЭКГ (людям старше 35 лет), анализы (общий анализ крови, биохимия, ПСА (мужчинам 45, 50, 55, 60, 64 года), анализ на гепатит С (людям в возрасте 25 — 95 лет, каждые 5 лет), кал на скрытую кровь (с 40 до 64 лет раз в 2 года, с 65 до 75 — ежегодно). Гражданам, возраст которых не подходит для диспансеризации, проводится профилактический осмотр (19, 20, 22, 23 и т.д.)

Профилактический осмотр — это сокращенная программа медицинского осмотра, в который также входят антропометрия, измерение АД, анализ крови на глюкозу и холестерин, ЭКГ, ФЛГ, осмотр гинеколога. Для удобства населения в отделении профилактики есть кабинет доврачебного приема, кабинет ЭКГ, процедурный и смотровой кабинет. В подавляющем большинстве случаев болезнь, выявленная в начальной стадии, лучше поддается лечению. Нужно определить этот момент прежде, чем заболевание станет серьезным и разовьются осложнения. Чтобы пройти диспансеризацию, не нужны симптомы, недомогание или жалобы. Не обязательно быть трудоустроенным, чтобы пройти бесплатный профилактический осмотр. Согласно ст.24 ФЗ №323 работодатель обязан обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. В случае, если для работодателя потребуется подтверждение, что работник был на диспансеризации, то в отделении профилактики выдается справка о ее прохождении.

Уважаемые жители Добринского округа! Если вам дорого ваше здоровье и здоровье ваших близких, найдите время пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Помните: любое заболевание легче предотвратить, чем лечить.