В апреле завершился региональный чемпионат Липецкой области «Абилимпикс» — 2024. Он собрал талантливых, волевых, трудолюбивых молодых людей, проявивших себя в учебе, творчестве, профессии. Его участники еще раз доказали себе и окружающим, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха.

Победителем в компетенции «Поварское дело» стал первокурсник Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа Андрей Лесных (наставник Лариса Николаевна Черных).

Самое интересное, что юноша учится в этом учебном заведении вовсе не на повара. Он выбрал профессию мастера сельскохозяйственного производства. А участие в конкурсе «не по профилю» — возможность продемонстрировать свои кулинарные способности, которыми с детства обладает Андрей. Они ему, видимо, достались по наследству: бабушка повар, мама тоже мастерица в этом деле.

— Готовить – это мое хобби, — рассказывает молодой человек. – Меня, еще совсем маленького, тянуло к плите. Первый успешный кулинарный опыт – яичница с … медом. Лет в восемь, наверно, услышал где-то этот необычный рецепт и решил применить на практике. Честно говоря, совсем не понравилось то, что в итоге получилось.

Сейчас у Андрея таких поварских казусов уже не бывает. Больше всего ему нравится готовить мясо и обязательно «с сырцом» (такое вот кулинарное пристрастие).

А, вообще, главный ценитель его блюд – младшая сестренка, которая время от времени просит брата приготовить ей бургеры. Очень уж вкусно у него получается!

Так что участие в профессиональном конкурсе студентов-поваров для Андрея было вовсе не случайным. Но для того, чтобы проявить себя по максимуму, нужна была серьезная подготовка. Подготовить парня к испытаниям взялась преподаватель филиала Лариса Николаевна Черных.

Каким будет задание для конкурсантов, не знали. Решили, опираясь на опыт прошлых лет, изучить приготовление вареников с картошкой и грибами.

— Для меня это было совсем новое блюдо, — рассказывает Андрей. – Там очень важно сделать правильное тесто. А я с ним до этого дела не имел. Но трехдневная тренировка дала результат: вареники я теперь умею готовить.

За две недели до соревнований участникам объявили примерное задание, то есть блюда, которые они должны будут приготовить на суд жюри. Основное – суп-пюре из тыквы и грибов.

— Самое сложное в нем – соблюсти нужную консистенцию, чтобы было не слишком жидко, но и не густо, и, конечно, без комочков, — продолжает Андрей. – На самом деле очень вкусно получается.

А второе блюдо – картофельное пюре с мясом, приготовленным в духовке.

Жюри оценивало не только вкус приготовленных блюд, но и их подачу.

— Этот вопрос мы с Ларисой Николаевной обсуждали заранее, — продолжает кулинар-любитель. – Особых изысков не было, но все выглядело эстетично. В тарелку с супом «для красоты» добавил пару «точек» сливок, а картошку с мясом и соусом украсил помидорами черри.

На все про все конкурсантам-поварам отводилось около двух часов. При этом жюри тщательно следило за соблюдением технологии приготовления и чистотой на рабочем столе конкурсантов. За малейшее нарушение снимались баллы.

— Среди соперников было много мальчишек, — говорит Андрей. – Мне было интересно наблюдать за их работой, ведь, несмотря на одинаковую рецептуру, стиль приготовления у каждого свой. Очень необычный и полезный для меня опыт. Но особо расслабляться было некогда. Ведь мы должны были приготовить по две тарелки каждого блюда: одну для подачи, второе – для дегустации жюри.

Нашему студенту помогала приехавшая вместе с ним в качестве волонтера Мария Бакай (ей отводилась роль помощницы по кухне). Добринский участник выполнил задание одним из первых. А вот на сколько баллов его оценили специалисты, узнал только пару дней спустя, когда конкурсантов пригласили в Липецк для оглашения результатов кулинарных состязаний.

Андрей говорит, что, когда ему присудили первое место, он очень удивился. Ведь среди конкурентов были ребята, которые учатся на поваров.

В качестве приза получил сертификат в магазин бытовой техники и небольшую денежную премию. Купил аксессуары для компьютера.

Теперь Андрея ждет поездка на следующий этап конкурса, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Блиц-опрос для победителя

— Какое у тебя самое любимое блюдо?

— Мамин борщ и ею же приготовленная мятая картошка с приправами и черным перцем.

— Кем видишь себя в будущем?

— Хочу сменить направление своей учебы. Поварское дело мне нравится больше, чем устройство сельхозмашин.

— Чем еще увлекаешься, помимо кулинарии?

— Нравятся компьютерные игры. Провожу за этим занятием много времени, хотя понимаю, что сидячий образ жизни не полезен для здоровья. Поэтому хочу на каникулах походить в «качалку», чтобы улучшить свою физическую форму. А еще не так давно я увлекался спортивным велосипедом, на котором мог выполнять различные трюки.

— Первое место в чемпионате «Абилимпикс» — это самое большое твое достижение на сегодняшний день?

— Да. Но я не особо трепетно отношусь к этому. Меня скорее привлекают эмоции, которых испытал на соревнованиях даже больше, чем сидя за любимыми компьютерными играми.