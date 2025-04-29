Лучший воспитатель Липецкой области работает в Добровском округе

Абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2025» Липецкой области стала Мария Сметанникова из детского сада «Березка» села Каликино Добровского округа. Она представит регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Финал регионального этапа состоял из двух испытаний: «Просветительское мероприятие с родителями» и «Брифинг». Участники показали теоретические знания, практические навыки в области воспитания, включая работу с семьей, умение вести конструктивный диалог по актуальным вопросам развития образования. Соревновались 20 воспитателей из всех муниципалитетов региона. Победитель областного конкурса «Воспитатель года» получит премию в размере 200 тысяч рублей, а четыре призера – по 100 тысяч рублей.

«Профессия воспитателя требует особого душевного тепла, терпения, доброты, умения общаться с родителями, компетентности и, самое главное, желания привить малышам правильные ценности, сориентировать их поступать по совести. Хочется поздравить Марию Сметанникову с победой. Она доказала, что все эти качества у нее есть. Удачи на всероссийском этапе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.