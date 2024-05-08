Конкурс «Воспитатель года — 2024» завершился в Липецкой области. Победу одержала Ольга Митряева из посёлка Лев Толстой. Она работает в детском саду «Радуга» уже 15 лет.

В конкурсе «Воспитатель года — 2024» приняли участие 20 работников дошкольного образования из всех муниципалитетов региона. В финале состязались пятеро. Они провели творческие мастер-классы в рамках «Мастерской педагога» и обсудили проблемы и тенденции дошкольного образования на «Педагогических дебатах». Абсолютный победитель конкурса получит денежную премию в размере 200 тысяч рублей, остальные финалисты — по 100 тысяч. Также Ольга Митряева представит регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», сообщили в областном управлении образования и науки.

«Воспитатель играет большую роль в формировании личности ребёнка. Это профессия, требующая колоссальной самоотдачи. Ольга Митряева получила признание на региональном уровне. Надеемся, что мастерство педагога оценят и на всероссийском», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.