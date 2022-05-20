Финал конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2022» завершился в Липецкой области. Абсолютным победителем стала Алёна Кустова из Ельца.

Всего в смотре участвовали 20 воспитателей дошкольных образовательных организаций из всех муниципалитетов региона. Конкурс проходил в несколько этапов. Участники представляли свои «визитные карточки», эссе на тему «Я – педагог», конспект проведения образовательной деятельности с детьми с фото и видеоматериалами, рассказывали о педагогически находках. Педагоги участвовали в публичной лекции, обсуждали проблемы современного дошкольного образования, патриотического воспитания и другие темы. Финалисты выступили в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Победитель областного конкурса «Воспитатель года» получил премию в размере 80 тысяч рублей, четыре призера – по 30 тысяч рублей каждый. Алёна Кустова представит Липецкую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

«Роль воспитателя в жизни ребенка огромна. Это не только призвание, но и большое мастерство, требующее огромной работы», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. За время участия во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года» педагоги Липецкой области не раз подтверждали свой высокий профессионализм. Как сообщили в управлении образования и науки региона, они дважды становились лауреатами конкурса – победителями в номинациях – и входили в число 15 лучших. Профессиональный смотр педагогов проводится с 2010 года. Его учредителями являются Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования.