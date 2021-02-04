Хозяйства всех категорий Липецкой области произвели в 2020 году 388 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это рекордный показатель для региона. В прошлом году было получено 376 тысяч тонн, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Производство молока в минувшем году увеличилось на 4,7 % и достигло 300,6 тыс. тонн.

Яиц произведено 757,3 млн. штук, что также выше показателей прошлого года, когда было получено 752,4 млн. штук.

В хозяйствах всех категорий Липецкой области по состоянию на 1 января текущего года содержалось 116,5 тыс. голов крупного рогатого скота (увеличение на 1 % к уровню прошлого года), 722,8 тыс. голов свиней и 74,2 тыс. голов овец и коз.

«Животноводческая отрасль региона интенсивно развивается, строятся новые комплексы, создаются высокотехнологичные производства. Мы получаем высокие результаты, но не останавливаемся на достигнутом, – подчеркивает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Будем и в дальнейшем использовать самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения, чтобы улучшать результаты».