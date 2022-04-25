Лучшим фрезеровщиком страны стал Владимир Котов из города Грязи. Он принес золотую медаль в копилку движения WorldSkills Russia Липецкой области.

Воспитанник Грязинского технического колледжа боролся за главную награду в итоговом состязании чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, конкурсанты за восемь часов должны были изготовить две высокоточные детали по чертежу. При этом они использовали специализированное программное обеспечение и станки с числовым программным управлением.

Итоговые соревнования, приравненные к Финалу Х Национального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», завершились в Комсомольске-на-Амуре. Всего в них приняли участие конкурсанты из 44 российских регионов. Соревнования проходили на площадках Губернаторского авиастроительного колледжа и лесопромышленного техникума.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, а также устройству выпускников и молодых специалистов на рынке труда, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Это важная задача для системы образования. Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности обеспечивают приток профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – считает Игорь Артамонов.