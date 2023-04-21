Учитель информатики гимназии №64 Липецка Андрей Кривенцев стал победителем регионального этапа Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT». Победителя выявляли по результатам выполнения заданий олимпиады. Теперь Андрей Кривенцев представит Липецкую область на финальном состязании учителей информатики, которое пройдет 11-13 мая в Москве.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

К участию в региональном этапе Всероссийской профессиональной олимпиады «ПРО-IT» было допущено 25 учителей информатики Липецкой области, показавших наилучшие результаты при прохождении дистанционного этапа. Организационно-техническое и информационное сопровождение олимпиады осуществляет Академия Минпросвещения России совместно с заинтересованными партнерами. За координацию проведения олимпиад в Липецкой области отвечает Институт развития образования.