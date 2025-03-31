Лучшим земским почтальоном в России может стать липчанин

Всероссийский конкурс «Земский почтальон» принимает заявки до 10 апреля. Главная задача конкурса — популяризация профессии почтальона и поощрение их работы в малых городах и селах России. Участие в конкурсе могут принять почтальоны с опытом работы от года, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап продлится до 10 апреля, когда почтовые работники смогут подать онлайн-заявки на сайте организатора в соответствующем разделе. На втором этапе, который пройдет с 11 апреля по 1 мая, региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве. Кроме того, с 12 мая по 5 июня в социальной сети ВКонтакте на странице начнется общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

Конкурс «Земский почтальон» проводит проект «Российское село» партии «Единая Россия» и Общероссийская молодежная организация «Российский союз сельской молодежи» при содействии Минцифры РФ, Минсельхоза России и федеральных операторов почтовой связи.

«Почтальон в небольших городах и селах – это не просто доставщик писем и газет. Он обеспечивает связь жителей глубинки с внешним миром. Письма, посылки, товары, пенсию, а также важные сообщения и свежие новости – вот что приносит с собой почтальон. И эта очень большая роль», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.