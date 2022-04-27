Читайте нас в

Конкурс «Лучшая организация и предприятие строительного комплекса Липецкой области» объявлен в регионе. Его организаторами являются Союз строителей Липецкой области, Обком профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Конкурс проводится по результатам деятельности организаций, предприятий за 2021 год с подведением итогов в июле текущего года и награждением победителей в торжественной обстановке на празднике, посвященном Дню строителя в августе 2022 года.

С Положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.