В целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах в зимний период, постановлением администрации Добринского муниципального района №924 от 24 ноября выход на лед запрещен.

Нарушение указанного запрета наказывается предупреждением или наложением административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

– Ограничительные меры будут действовать до того момента, пока толщина ледового покрытия не достигнет десяти сантиметров по всей площади водоема, – пояснил глава муниципалитета Роман Ченцов, – а пока мы вынуждены проводить патрулирование и рейды в местах массового выхода людей на лед.

В составе мобильных групп – члены административной комиссии, представители органов местного самоуправления, работники подразделений ГИМС МЧС России по Липецкой области, сотрудники ОМВД. За период с 13 по 15 декабря в районе проведено 4 рейдовых мероприятия (Добринский, Талицкий, Тихвинский, Новочеркутинский сельсоветы), выявлено 5 нарушений, во всех случаях в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ч.2 ст.8.1 КоАП Липецкой области. Работа в данном направлении продолжается.