Любимый бешбармак привезли из Киргизии

Наталья Амелина: «Готовка здорово успокаивает». На фото она с одним из любимых блюд в их семье — бешбармаком, рецепт которого они когда-то привезли из Киргизии и теперь его готовят в их семье всегда.

Когда-то второклассницей с сёстрами и родителями прибыла в наши края из далёкой горной страны Наталья АМЕЛИНА. И рецепты любимых кушаний, к которым там привыкли, тоже привезли оттуда, они заняли большое место в новом краю. Теперь эти блюда вместе с традиционными русскими тоже главные уже в её семье на столе и по праздникам, и по будням.

ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ — В ОДНУ СЕМЬЮ

Если совсем подробнее рассказать, то семейство их тоже различными корнями наполнено. Фамилия в девичестве у Натальи Валерьевны была Коробченко. Стало быть, у папы Валерия Георгиевича имелись украинские предки. Мама Нина Афанасьевна родилась в Казахстане… И после учёбы по направлению они отправились из разных мест страны в Киргизию. Познакомились. Работали там до 1990-го года, главное богатство нажили — трёх дочек. Но пришлось сорваться с места…

— Сначала они на станцию Плавица «на разведку» приезжали, — рассказывает Наталья, — наслышаны были о сахарном гиганте, сюда уже и прежние наши земляки перебрались. Сёстры старше меня, Елена здесь в 11-й класс пошла, Оксана — в 9-й, а я лишь во 2-й. Поэтому они помнят хорошо и как в Киргизии жили, и сам переезд. Мне ж мало чего об этом вспоминается.

Но новом месте приезжие сразу нашли работу: глава семейства стал трудиться в совхозе «Плавицкий», а хозяйка продолжила тут своё благородное дело. Нина Афанасьевна Коробченко много лет проработала учителем русского языка и литературы в Ольговской школе.

Сёстры уехали в Воронеж и Липецк, младшая Наталья осталась на новой малой родине. Как и её Нина Афанасьевна, решила стать педагогом, выучилась на физико-математическом факультете Липецкого педуниверситета. Правда, по её личному признанию, работать идти в школу не отважилась: так много хлопот и ответственности, а зарплата им не соответствует. Сейчас она — индивидуальный предприниматель.

Наталья — многодетная мама. Сын Андрей уже окончил индустриально-педагогический колледж, получив профессию сварщика. Средняя Настя после 9 классов гимназии обучается там же. Так что дома остаётся младшая Оксана. Всё семейство творческое и рукодельное. Сын увлекается техникой и всегда готов маме помочь, в том числе на кухне. Настя, безусловно, одна из главных её помощниц. Также девушка любит рисовать, занимается алмазной мозаикой. Младшая Оксана уже немало украшений себе понаделала из эпоксидной смолы.

Хозяйка дома к праздникам наряжает окна вытынанкой. В нынешнем году к зимним торжествам их украсили в стиле «Снежная королева». Есть там и Кай, и Герда с самой Королевой. Много-много снежинок летят из-под её шлейфа… Красиво.

СИЛА КУХНИ

Судьбу Натальи лёгкой не назовёшь: Ксюшке всего три месяца исполнилось, когда в ДТП погиб муж Сергей, сыну тогда 10 было, средней дочке — пять. С тремя детьми на руках, да ещё последняя — младенец… Мир потерял краски, сердце сжималось от тоски. Как себя спасти? Чем успокоить?

— Я, чтобы держать себя в руках, старалась отвлечь голову от случившейся трагедии. Что только ни делала. Крючком, к примеру, вязала. Когда выводишь узор, то смотришь на него, считаешь петли. И это помогало. А более всего меня спасла готовка. Для себя ничего не хотелось, а вот для детей необходимо было стряпать. И на ум приходили те блюда, что мама готовила в моём детстве, они были главными на столе и потом здесь, на ст. Плавица в родительском доме. А это, например, бешбармак. И нам тогда восточные блюда нравились, и сейчас мои домочадцы их обожают. И вкусно, и сытно. Если получше выложить и украсить — готов праздничный обед. Попроще наложить — ежедневное угощение. Всё связано с тестом и мясом. Называется так потому, что «беш» по-киргизски — пять, «бармак» — палец. То есть традиционно это блюдо берут руками. Процесс готовки меня в то страшное время успокаивал. Замес теста — настоящий ритуал. Плавные движения рук, запах свежей муки, ощущение нежной массы под пальцами — всё это постепенно возвращало к жизни. Во время готовки я будто заново училась дышать: глубокий вдох — и раскатать тесто, медленный выдох — нарезать лапшу. Кухня наполнялась ароматами мяса и специй, а в душе моей появлялся огонёк надежды. Эти запахи были связаны с теми моментами моей жизни, когда меня ничего не волновало и не беспокоило. Вот и мне захотелось сделать детство собственных ребятишек счастливым.

Чтобы процесс пошёл быстрее, старший сын Андрей помогает маме на кухне. Он вместе с сёстрами тоже любит это восточное блюдо.

Девчонки Оксана и Настя на кухне старшим не мешают, занимаются рукоделием, пока бешбармак не готов. Нагуливают аппетит.

Таким образом, приготовление бешбармака и других блюд по рецептам из той горной страны стало для Натальи спасением во время трагедии. Тут каждый этап — от варки бульона до подачи блюда — превращался в своеобразную медитацию, позволяющую отпустить боль и сосредоточиться на главном в жизни. Вернее, на трёх главных — её детях.

РЕЦЕПТ БЕШБАРМАКА ПО-АМЕЛИНСКИ

Наталья сразу оговаривается: для рецепта в Киргизии брали баранину или говядину. Она здесь их давно заменила на свинину. Поэтому блюдо так называется.

Ингредиенты:

Мясо (баранина, говядина или свинина) — 1 кг, лук репчатый — 3-4 головки, мука — 500 г, яйца — 2 шт., вода — 100 мл (для теста), соль, перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление:

Мясо промыть, залить холодной водой и варить 2-3 часа до мягкости, постоянно снимая пену.

Для теста: просеять муку, добавить яйца, воду и щепотку соли; замесить упругое тесто, накрыть его полотенцем и оставить на 30 минут. Раскатать тесто толщиной около 2 мм и нарезать на квадраты 5 на 5.

Лук нарезать полукольцами и припустить в мясном бульоне (минуты 3-4). В этом же кипящем мясном бульоне отварить квадраты теста (3-4 минуты).

На большое блюдо красиво выложить мясо, тесто и сверху лук, посыпать по желанию всё зеленью. Бульон подавать в отдельных пиалах.

Эти блюда дарили и дарят Наталье чувство связи с прошлым, напоминая о детской беззаботности, когда её мама лишь одним словом могла решить все проблемы… Теперь этой мамой давно стала она сама. Получается, что в её доме воедино сплелись разные культуры, став частью истории этой семьи. Рядом с ароматными русскими пирогами соседствуют блюда горной кухни. И все они объединяют семейство Натальи за общим столом.