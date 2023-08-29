Ещё на один чистый водоём в Липецкой области скоро станет больше. В Усманском районе этой осенью закончат расчистку пруда. Он находится в селе Завальное, где проживает почти 1,5 тысячи человек. Водоём восстанавливается по поручению губернатора региона Игоря Артамонова в рамках исполнения наказов избирателей.

«Жители часто обращаются с просьбами о расчистке прудов. Мы обязательно учитываем мнения людей и ежегодно выделяем средства на реабилитацию водоёмов», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в Завальном расчищают дно пруда. В октябре должны завершить работы. Останется только благоустроить берега, чтобы людям было комфортно отдыхать.

Пруд в Усманском районе пополнил ряд водных объектов, расчищаемых в регионе в 2023 году. Помимо восстановления этого водоёма, ведутся работы по расчистке рек Быстрая Сосна в Измалковском районе и Красивая Меча в Лебедянском районе, а также прудов в Тюшевке Липецкого района и Шовском Лебедянского района.

Как сообщили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, Липецкая область занимает второе место по объёму финансирования из федерального бюджета на водоохранные мероприятия в Центральном Федеральном округе.