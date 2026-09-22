«Любишь своё дело — силы найдутся»

Говорят, что в медицине главное — знания, но мы, пациенты, давно подметили: так важно ещё и сердце лечащего человека. 43 года Лидия Ивановна МЕШКОВА, старшая медсестра хирургического отделения, согревает им и пациентов, и коллег.

А в нынешнем году её портрет украсил Доску почёта округа. Значит, в её душе — безграничная преданность делу, а со стороны коллег и пациентов — признание труда профессионала своего дела.

Лидия Мешкова (2-я справа) со своими коллегами по работе. Слева направо стоят медсестры Ольга Бобкова, Дарья Малыхина, Елена Дикорева, главная медсестра больницы Светлана Шилова и справа Анастасия Афанасьева.

Учившаяся хорошо во второй Добринской школе, Лида летом сразу после выпускного решила подработать диспетчером на станции скорой помощи.

И так ей это дело понравилось, что девушка с уверенностью документы повезла в Липецкое медучилище, где выучилась на фельдшера.

— Не могу сказать, что учиться было легко, но мне это очень нравилось, и я упорно старалась, чтоб стать хорошим специалистом, — вспоминает тот момент собеседница, — ещё спасибо говорила своим школьным учителям, которые дали крепкие знания по предметам. Особенно благодарна была Николаю Прокофьевичу Овчинникову, он преподавал у нас немецкий. Латынь очень близка этому языку, так что с выпиской лекарственных рецептов у меня проблем не было никогда.

По окончании училища она засобиралась вновь вернуться на скорую, но молодому специалисту в администрации больницы сказали: «В Киньшино ФАП «оголился», езжай, там немного поработай, а потом поглядим…».

Делать нечего — поехала по назначенному адресу. В селе к ней отнеслись с огромным уважением, сразу предоставили новый дом.

— Одна из комнат стала моей жилой, остальные — под медпункт отвели, — продолжает Лидия Ивановна. — Семьи там огромные, ответственности на мне — ещё больше. Первое время, конечно, волнительно было.

Цветоводство — любимое увлечение хозяйки дома Лидии Ивановны Мешковой.

Однако добрые деревенские люди полюбили свою медичку. Там же она встретила судьбу, вышла замуж за Ивана Владимировича, в 1989-м родила первого сына Ивана. Супруг трудился монтёром на железной дороге, поэтому молодожёны переехали в Терпигорево. Живи и радуйся! В 1992-м родился второй сынок Витя.

Но через два года случилась в семье трагедия: на работе погиб хозяин. И стала Лидия сама главой семейства. Одна поднимала двоих сыновей.

— Когда старший подрос, учился в 5-м классе, мы на семейном совете решили взять кредит в Россельхозбанке на развитие личного подсобного хозяйства. Купили свиней. Со временем и свиноматками обзавелись, потом бычков развели. Мальчишки росли и помогали мне, зная прекрасно, что больше некому. Сыновья — моя опора и гордость. Оба стали хорошими людьми. Окончили строительный факультет Липецкого политехнического университета. Старший трудится главным строителем в Петровском, а младший во время учёбы подрабатывал официантом, так теперь и идёт по той стезе, он управляющий одного из ресторанов в Липецке. Оба женаты на Настях. У меня двое внуков: Савелию — 15, Стёпке — только годик исполнился.

За время работы пришлось поработать Л.И. Мешковой в разных отделениях, и всё-таки самым ответственным местом во всей больнице она называет хирургию.

Говорит, что здесь темп и нагрузка на всю команду, конечно, особенно на хирургов, ложатся немалым грузом. Не случайно старшая медсестра назвала своих коллег командой.

— У нас Михаил Алексеевич Матыцин — замечательный и ответственный заведующий, — с уважением говорит Лидия Ивановна о руководителе отделения, — всегда поражаюсь, как он хладнокровно может воспринимать любую ситуацию, никогда не впадает в панику, при любом сложнейшем случае, например, сообщении о ДТП с пострадавшими, которых везут к нам, он моментально распределяет задачи. И мы все начеку стоим! Если уж пострадавших несколько, то и терапия, то есть медсёстры этого отделения, бегут к нам на помощь.

— Что считаете главным в работе старшей медсестры: контроль, наставничество, заботу о коллективе? — задаю вопрос опытному медработнику.

— Здесь всё соединяется, в нашей работе не должно быть мелочей., — отвечает старшая медсестра, — контроль необходим в нашем деле, наставничество тоже важно. Всё-таки специфическое отделение, кто-то только пришёл к нам, или, к примеру, вышла медсестра после декрета — им нужна помощь и подсказка старших наставников. И мы, между прочим, получили сертификат по наставничеству.

Увлечений у старшей медсестры хирургического отделения немало. Помимо цветоводства, она больна вязанием. на фото рукодельница демонстрирует самую малую часть своих изделий.

Лидия Ивановна говорит большое спасибо своим старшим «по званию» коллегам: главной медсестре больницы Светлане Владимировне Шиловой, какой по любому сложному вопросу можно позвонить в любое время суток, и понимающему руководителю — главному врачу Алевтине Сергеевне Третьяковой.

— Что бы Вы посоветовали молоденькой медсестре только-только выпустившейся после медучилища и направленной в ваше отделение?

— Не пугаться, взять себя в руки и уметь слушать наставника. Если любишь свою профессию, то всё получится. Терпение и труд всё перетрут.

Лидия Ивановна Мешкова 43 года отдала здравоохранению Добринского края. В нынешнем году ее портрет украшает Доску почета Добринского округа.

За эти 43 года, что Лидия Ивановна трудится в здравоохранении Добринского края, очень многое изменилось: современным стало оборудование, другие назначают препараты… И всё-таки она неизменным называет отношение к любимому делу. Это и помогает не выгорать на работе, сохранять чуткость.

— Любить надо то, чем занимаешься в жизни, — утверждает она, — и тогда легче дышится и живётся на свете.

Разговаривали с Лидией Ивановной у неё дома: она в отпуске. Дом просто утопает в цветах. Розы, клематисы, гортензии… Всего не перечислишь. Но всё это уже «выглядывает» за пределы забора, ещё раз характеризуя хозяйку как трудолюбивого и ответственного человека. Цветоводство для неё — не просто увлечение, а способ сохранять внутреннюю гармонию и дарить миру красоту, которая согревает душу и помогает восстанавливать силы после напряжённых смен.

Ну и то, что она внимательна и кропотлива к деталям, совсем уж показало её вязание. Как оказалось. Л.И. Мешкова — настоящая рукодельница: много чего себе из одежды навязала, даже сумочку.

— Если любишь что-то делать, то силы всегда найдутся, — подытоживает она.

Судьба не раз испытывала Лидию Ивановну на прочность, но она ни разу не свернула с выбранного пути: вырастила сыновей, прошла через потери, освоила разные отделения и в итоге нашла своё место в хирургии — там, где особенно нужны собранность, чуткость и умение быть опорой для всей команды. Её жизненный принцип прост: любить то, чем занимаешься. Именно эта любовь и делает её настоящим профессионалом.