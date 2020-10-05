«Любить детей, любить предмет»

Такого принципа в работе всю свою педагогическую карьеру, а это более 45 лет, придерживается методист, а в прошлом учитель физики второй Добринской школы Наталия Михайловна Коткова.

— Ребенка можно сравнить с пластичным материалом, — делится мнением собеседница, — а уже от умения учителя, его старательности зависит то, каким в будущем вырастет человек. Главное даже не сам предмет, а воспитание в ребенке человеческих качеств.

Такое отношение к профессии, ученикам, по признанию Н.М. Котковой, ей самой привили ее учителя, которых она помнит до сих пор и очень им благодарна.

А училась Наталия Михайловна в Талицкой средней школе, которую закончила с золотой медалью.

— У нас были замечательные педагоги, — рассказывает Н.М. Коткова, — среди которых учитель начальных классов, заслуженный учитель РФ В.И. Матыцина, наш классный руководитель, заслуженный учитель РФ Е.П. Тишанинов, который преподавал у нас физику и математику, завуч по учебной работе, заслуженный учитель РФ М.М. Пищулина. Они дали нам крепкие знания. Не зря в те годы в Талицкой школе выпускали по 9 медалистов. Евгений Петрович буквально влюбил нас в свой предмет, увлек им. В то время мы учились в заочной физико-математической школе, выписывали журнал «Квант». Нам было очень интересно.

Впоследствии многие выпускники того времени связали свою дальнейшую жизнь с физикой. В том числе и сама Наталия Михайловна, которая поступила в Воронежский государственный педагогический институт на специальность учитель физики и математики. А закончив его, в 1975 году вместе с мужем Виктором Петровичем по распределению приехала в новую Паршиновскую школу, которую только построили. Наталия Михайловна отработала там 28 лет. Все эти годы ее супруг был там директором. Потом переехали в Добринку.

Н.М. Коткова воспитала немало достойных учеников, которые также пошли по стопам своего наставника. Сейчас во второй школе учителем математики работает ее ученица А.А. Распопова. В Липецке педагогами трудятся Л.В. Селютина, Т.И. Чиркова, О.И. Фомина. Другой ученик Д.М. Скуднев — заведующий кафедрой в ЛГПУ, а А.В. Шеховцов — кандидат физико-технических наук в одном из вузов Воронежа. Марина Курьянова и Анастасия Горбачева окончили МИФИ. Среди ее выпускников немало людей, которые выбрали военную карьеру, где физика и математика среди других предметов не на последнем месте.

Наталия Михайловна имеет немало наград. Среди них орден Трудовой славы 3 степени, нагрудные знаки «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР», «Старший учитель» и «Учитель методист». Дважды фотография Н.М. Котковой украшала районную Доску почета.

На вопрос корреспондента о том, легко ли сейчас быть учителем, Наталия Михайловна ответила следующее: «Сейчас дети стали более развитыми и информированными. Раньше учитель был чуть ли не единственным источником информации для школьников. От него они получали новые знания. Сейчас в век компьютеров и Интернета дети находят там все, что их интересует. Поэтому готовиться к урокам стало сложнее. Ведь, как и ранее, приходится искать что-то новое, чтобы увлечь детей своим уроком, чем-то их удивить…»