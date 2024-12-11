Такими словами напутствовала многочисленных гостей Екатерина Сергеевна Верзилина из п. Ильича, которая 5 декабря отметила свой 95-летний юбилей.

В этот день к Е.С. Верзилиной по поручению главы Добринского района Александра Пасынкова приехали его заместитель Олег Малыхин, председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов, руководитель службы соцзащиты Вадим Батышкин и глава Новочеркутинского сельского поселения Елена Зюзина.

— Вы являетесь живым примером трудолюбия, самоотверженности, — сказал в своем поздравлении Олег Николаевич, — и все мы равняемся на Вас. В свое время Вы ковали трудовые рекорды, а вся Ваша трудовая биография неразрывно связана с родным для всех нас Добринским районом. Здоровья Вам, Екатерина Сергеевна, с юбилеем!

Пожелания долголетия и всяческих благ прозвучали и от других гостей юбилярши. А за праздничным столом виновница торжества поделилась воспоминаниями своей молодости.

Начала она работать уже с 15 лет в колхозе сразу после окончания семилетней школы, хотя мечтала стать учительницей. Но в силу ряда обстоятельств мечта так и не сбылась.

Екатерина Сергеевна работала и заведующей током, и на животноводческой ферме, и на молочном заводе, и на свекловичных плантациях. Ее звено получало весомые, даже по нынешним меркам, урожаи свеклы. Каждый гектар в зачетном весе давал не менее 400 центнеров.

Признание трудовых заслуг пришло в 1971 году. За перевыполнение планов очередной пятилетки Екатерину Верзилину представили к ордену Ленина. А через два года присвоили звание Героя Социалистического Труда. Е.С. Верзилина не раз избиралась депутатом сельского, районного и областного Советов, является почетным гражданином Добринского района.

Вместе с супругом Константином Павловичем воспитала двух дочерей. А на юбилей к любимой бабушке приехали также внуки и правнуки. Кстати, в будущем году у Верзилиных будет еще одна важная дата — 70-летие совместной жизни.