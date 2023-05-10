Центр развития культуры и туризма Липецкой области совместно с липецким исследователем-путешественником, историком почты, членом Российского географического общества Валерием Сушковым запускают первый Всероссийский почтовый квест-маршрут «Великие русские путешественники», посвящённый Михаилу Водопьянову. Его презентация состоится 11 мая в туристическом информационном центре «Липецкая Земля» (Липецк, улица Плеханова, 36).

Желающие пройти маршрут должны приобрести почтовую карточку «М.В. Водопьянов» и получить список локаций (всего их 14) в ТИЦ «Липецкая Земля». Все места связаны с легендарным полярным лётчиком Михаилом Водопьяновым – в каждом нужно сделать фотографию с карточкой и опубликовать все снимки в социальной сети ВКонтакте с хештегом #post_kvest. Все, кто пройдет квест, получат электронный сертификат участника. Маршрут несложный, протяженность – 14,7 километра. Пройти его можно пешком, на велосипеде, автомобиле или городском транспорте, самостоятельно или в группе с гидом. «Изучение родной истории, краеведения закладывает основы патриотизма. Замечательно, что в Липецке это можно сделать в интересной игровой форме», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Михаил Водопьянов – наш земляк, выдающийся военный летчик и путешественник. Он совершал полёты в Арктику и на Северный полюс, принимал участие в арктических и высокоширотных экспедициях. За спасение экипажа парохода «Челюскин» получил звание Героя Советского Союза. Планируется серия подобных квестов. Следующими героями будут П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Муравьев-Карский и Е.П. Смургис.