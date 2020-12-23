Любительские творческие коллективы Липецкой области могут принять участие в конкурсе «Признание». Приём заявок стартовал сегодня и продлится до 28 декабря 2020 года. К участию в конкурсе не допускаются любительские творческие коллективы менее пяти человек. Лучших артистов выберут в трёх номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив».

«Липецкая земля богата культурными традициями и яркими коллективами, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Такие творческие конкурсы необходимы для развития и сохранения культурного наследия России, популяризации искусства».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору заявку по установленной форме, видеозапись конкурсной программы (продолжительностью не более 10 минут) и портфолио на электронном носителе, включающее:

– сведения о коллективе (год создания, количество участников);

– копии дипломов лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов, фестивалей за последние пять лет;

– цветное фото коллектива.

Заявки и материалы подаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, 1, каб. 523, e-mail: prokofievsi@admlr.lipetsk.ru. Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте регионального управления культуры и туризма (документ прилагается к новости о конкурсе). Подробности можно уточнить по телефону: 8 (4742) 27-46-26.

Организатор принимает решение о допуске коллектива к участию в конкурсе в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки. Конкурсная комиссия будет оценивать видеозаписи участников по следующим критериям:

– уровень исполнительского мастерства;

– чистота интонирования;

– соответствие репертуарного материала возрасту исполнителей;

– соответствие художественного оформления представляемому репертуару;

– общий уровень сценической культуры;

– оригинальное режиссёрское решение;

– самобытность художественного стиля коллектива.

По каждому критерию участнику присваивают от одного до 10 баллов. Победителями признаются коллективы, набравшие наибольшее количество баллов, с присуждением первого, второго и третьего мест в каждой номинации. Победители получат денежные премии. Награждение состоится до конца этого года.